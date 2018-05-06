Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Aleyna Tilki, annesinden azar işitti!

ALEYNA TİLKİ, ANNESİNDEN AZAR İŞİTTİ!

Genç popçu Aleyna Tilki, alışveriş yaparken kendini kaybedip çok harcama yaptığı gerekçesiyle annesi Havva Tilki'den azar işitti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Aleyna Tilki, Annesinden Azar İşitti!(5/10)1

Aleyna Tilki, kazandığı parayı annesi Havva Tilki'ye veriyor, kendisi sadece harçlık alıyor.

ALEYNA TİLKİ, ANNESİNDEN AZAR İŞİTTİ

Anne-kızın bu yüzden sorun yaşadığı konuşuluyor. Alışveriş yaparken kendini kaybeden 18 yaşındaki popçu, savurganlığı yüzünden annesinden azar işittiği öğrenildi.

"KIYAFETE AYAKKABIYA BU KADAR PARA HARCAMA"

Havva Hanım'ın, "Kıyafete, ayakkabıya bu kadar harcama. Ev alman için para biriktirelim" sözleriyle, başarılı şarkıcıyı uyardığı belirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aleyna  Tilki  Annesinden  Azar  İşitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER