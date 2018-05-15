Kayserispor, Sumudica'nın Görevine Son Verdi
Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e 'yaptırım' Uyarısı Geldi
Beşiktaş'tan İngiltere Çıkarması! Hedefte İsviçreli Yıldız Var
Muharrem İnce Niğe Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi!
Alex Telles'ten Galatasaray Mesajı
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Suudi Arabistan'dan Abd'nin Kudüs Kararına İlk Yorum!
Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
Bir Devir Sona Eriyor! Beşiktaş'ın Yıldızı Sezon Sonu Veda Edecek
Erdoğan'dan Haddini Aşan Netanyahu'ya Cevap: 10 Emri Oku!
Büyük Skandal! 2 Penaltı Kararı Veren Hakem Tutuklandı
Abd'den İran'a Yeni Yaptırım! Listede Ünlü Bankacı Da Var
İngiltere'yi Yıkan Ölüm! Yıldız Futbolcu Hayatını Kaybetti
Abd Bir Kez Daha Dünyayla Alay Etti! İsrail En Ölçülü Ülkeymiş
Erzurumspor, Ümraniye'de Finale Uçtu
Fransa'dan Ortadoğu Çıkışı: Ufukta Savaş Var
Dolar Rekora Doymuyor! Tarihi Zirveyi Yeniledi
Gümüşhane Üniversitesinde Patlama! 1 Öğrenci Yaralandı

Alex Telles'ten Galatasaray mesajı

ALEX TELLES'TEN GALATASARAY MESAJI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Porto ile şampiyonluk yaşamasının ardından, "Galatasaray'ın çılgın taraftarları var ama kalbimdeki takım Porto" dedi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Alex Telles'ten Galatasaray Mesajı(9/10)5

Porto formasıyla Portekiz Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Alex Telles, eski takımı Galatasaray'a mesaj gönderdi.

"GALATASARAY'IN ÇILGIN TARAFTARLARI VAR AMA…"

Şampiyonluğun ardından konuşan Telles, "Bu şampiyonluğu hayatım boyunca unutmayacağım. Galatasaray'ın çılgın taraftarları var ama kalbimdeki takım Porto. Tüm hayatım boyunca Porto için oynayabilirim" sözlerini kullandı.

Brezilyalı sol bek, bu sezon 45 kez Porto forması giyerken 4 gol ve 20 asist üretme başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alex  Telles  Ten  Galatasaray  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER