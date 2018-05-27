Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında, 34 yaşındaki iki çocuk annesi, 5 yaşındaki kızını yangından kurtarırken, 3 yaşındaki oğlunu ise kurtaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

2 ÇOCUK ANNESİ UYUDUĞU SIRADA YANGINI FARK ETTİ

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Barboros Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında çıktı. 2 çocuk annesi Gülcan Çolak, uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını fark etti.

KIZINI KURTARDI AMA OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Çolak, ilk olarak kızı İremsu Çolak'ı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sırtı ile elleri yanan anne Çolak, alevlerin evi sarması nedeniyle 3 yaşındaki oğlu Nurullah Çolak'ı kurtaramadı.

İTFAİYE KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Evden dumanlar çıktığını fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede küçük Nurullah'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

OĞLUNUN ÇAKMAKLA OYNADIĞIN SÖYLEDİ

Minik Nurullah'ın cesedi otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, aynı hastanede tedaviye alınan anne Gülcan Çolak'ın ise ilk ifadesinde, oğlu Nurullah'ın genelde çakmakla oynadığını, uyurken yangını fark edip kızını kucaklayıp dışarı çıktığını, küçük oğlunu ise alamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada