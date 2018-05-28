ALEVLER İÇİNDE KALARAK YERE ÇAKILAN UÇAĞIN PİLOTU YANARAK CAN VERDİ
Almanya'nın Mosbach kentinde küçük bir uçak kalktıktan kısa süre sonra havada yanmaya başlayarak düştü. Pilot yanarak can verdi.
Almanya'nın Mosbach kentinde küçük uçak kalktıktan kısa sonra havada yanmaya başlayarak düştü. Pilot da yanarak yaşamını yitirdi.
KALKTIKTAN HEMEN SONRA ALEVLER İÇİNDE KALDI
BADEN Württemberg eyaletine bağlı Mosbach kentinde yaşanan trajik olay, uçağın kalktıktan hemen sonra alevler içinde kalarak yanması soncu yaşandı.
ALEVLER İÇİNDE YERE ÇAKILAN UÇAĞIN PİLOTU DA YANARAK CAN VERDİ
Havada yanarak düşmeye başlayan uçağın pilotu da yanarak öldü. Uçağın neden alev aldığı ve düştüğü konusunda soruşturma sürüyor. Polis, pilotun kimliği konusunda bilgi vermedi.
Kaynak: haberinburada
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