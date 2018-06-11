ALES'E YENİ DÜZENLEME: BU YIL ÜÇ KEZ YAPILACAK! İŞTE SINAV TARİHİ
YÖK Yürütme Kurulu yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılmasına karar verdi. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.
TAKVİME YENİ EKLENEN ALES/2 SINAVI 30 EYLÜL'DE
06 Mayıs 2018 tarihinde ALES/1 sınavı yapılmıştı. Geriye kalan iki sınavdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES/3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar
- Pkk'nın Sözde Bölge Sorumlusu Zinar Bagog Kod Adlı Zinar Avcı Öldürüldü
- Erdoğan, Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Ömer Halisdemir'in Mezarını Ziyaret Etti
- Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kandil Açıklaması: Dümdüz Edeceğiz
- Bakan Özhaseki'den Uyarı: Yapı Kayıt Belgesi Alırken Dolandırılmayın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
- İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız
- Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var
- Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar