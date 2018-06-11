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ALES'E YENİ DÜZENLEME: BU YIL ÜÇ KEZ YAPILACAK! İŞTE SINAV TARİHİ


ALES'e Yeni Düzenleme: Bu Yıl Üç Kez Yapılacak! İşte Sınav Tarihi
Tarih : 11 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Ales'e Yeni Düzenleme: Bu Yıl Üç Kez Yapılacak! İşte Sınav Tarihi(5/10)1

YÖK Yürütme Kurulu yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılmasına karar verdi. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.

TAKVİME YENİ EKLENEN ALES/2 SINAVI 30 EYLÜL'DE

06 Mayıs 2018 tarihinde ALES/1 sınavı yapılmıştı. Geriye kalan iki sınavdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES/3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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