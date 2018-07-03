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Aldatılan eşten korkunç plan: Önce baştan çıkardı, sonra intikam aldı

ALDATILAN EŞTEN KORKUNÇ PLAN: ÖNCE BAŞTAN ÇIKARDI, SONRA İNTİKAM ALDI

Tayland'da 40 yaşındaki eşi tarafından aldatıldığını öğrenen genç kadın, plan yapıp kocasını baştan çıkarttıktan sonra satırla penisini keserek camdan dışarı fırlattı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 01:30
Puan Ver : Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı(9/10)5

Tayland'da yaşayan 24 yaşındaki Karuna Sanusan, Bangkok yakınındaki Sriracha kentinde korkunç bir saldırı gerçekleştirerek kendisini aldatan kocasından intikam aldı.

ÖNCE KESTİ, SONRA CAMDAN DIŞARI ATTI

24 yaşındaki Sanusan, 40 yaşındaki eşi Siripan'ın kendisini aldattığını öğrendi. Bir plan yapan ve 30 santimetrelik bir satır alan kadın, kocası uyurken Siripan'a saldırdı. Adam uyurken satır ile kocasının penisini koparan kadın daha sonra intikamını almak için elinde tuttuğu kanlar içindeki penisi camdan dışarı fırlattı.

KOPAN PARÇA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ AMA OLMADI

Acıyla uyanan ve kanlar içinde kalan Siripan'ın çığlıkları üzerine komşular güvenlik güçlerine haber verdi. Adam hastaneye kaldırılırken Sanusan gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokaktan topladıkları penis parçalarını buz dolu bir pakete koyduktan sonra Samitivej Sriracha Hastanesi'nde tedavi altına alınan adam ameliyata girdi. Fakat doktorlar, penisi operasyonla adamın vücuduna tekrar yerleştiremedi.

PLAN YAPIP ÖNCE BAŞTAN ÇIKARMIŞ

Kamboçyalı kadın yaptığından dolayı pişman olmadığını söylerken, "Biz kocamla birlikte pazarda organik sebze satıyoruz. Bu olay olmadan önce onun bir ilişki yaşadığından şüphelendim çünkü sürekli kızlarla flört ediyordu. Gerçekten ilişki yaşadığını öğrenince çok öfkelendim ve bir plan yaptım. Satırı alıp ertesi günün sabahında onu baştan çıkardım. Penisini daha sonra kestim ve camdan attım" dedi.

HAYATI BOYUNCA KULLANAMAYACAK

Taylandlı güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, "Adam çok kan kaybetti ve şu an yoğun bakımda. Penisini eskisi gibi kullanamayacak zira penisi çok uzun süre sıcakta kaldığı için vücut kabul etmiyor. Hayatı boyunca penisini kullanamayacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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