Adnan Oktar'ın Sıra Gecesinde Mustafa Keser Ve Latif Doğan Sahne Aldı
Real Madrid'den Büyük Başarı! Kimsenin Yapamadığını Yaptılar
Dünyanın İzlediği Finale Nusret Damgası! Paylaşımları Olay Oldu
Bakan Yerli Otomobil İçin Yer İşaret Etti! İşte En Şanslı İl
Mitinginde, Ünlü Oyuncunun Ağabeyi Yankesicilikten Tutuklandı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'i Satmaktan Vazgeçti
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz Açıklaması: Oturup Konuşuruz
Türkleri Ayağa Kaldıran Afişler, Jandarma Eşliğinde Yeniden Asıldı
Alberto Fırtınası Öncesi Abd'de Acil Durum İlan Edildi
Alman Polisi, Hdp'nin Köln'de Düzenlediği Mitingde Sözcüleri Konuşturmadı
Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
İstifa Açıklaması Yapan Aykut Kocaman Beklemede
Meteoroloji Günlerdir Uyarıyordu! Ve İstanbul İçin Beklenen Gün Geldi
Suriyeli Kız Çocukları, Yaşlı Adamlara Para Karşılığı Satılıyor
Real Madrid'in Yıldızı Ronaldo Rekor Tanımıyor
Ronaldo'dan Final Sonrası Kafa Karıştıran Ayrılık Sözleri!
Göztepe'den Liverpool'a Mesaj! Kısa Sürede Gündem Oldu
Real Madrid Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!
Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi Finaline Damga Vurdu
Yok Böyle Bir Gol! Oyuna Girdikten 1 Dakika Sonra Dünyayı Salladı

Alberto Fırtınası Öncesi ABD'de Acil Durum İlan Edildi

ALBERTO FIRTINASI ÖNCESİ ABD'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD'nin Florida eyaletinde pazartesi günü etkili olması beklenen fırtına, yetkilileri alarm durumuna geçirdi. Yaşanacak olan fırtınanın 15 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Alberto Fırtınası Öncesi Abd'de Acil Durum İlan Edildi(6/10)2

ABD Körfez kıyısına doğru ilerleyen Alberto fırtınası nedeniyle Florida Valisi Rick Scott, acil durum ilan edildiğini açıkladı. Vali Rick Scott yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde "Pazartesi günü etkili olması beklenen Alberto Fırtınası öncesinde acil durum ilan ederek, Ulusal Muhafızların seferber edilmesi çağrısında bulundu ve yerel yetkililerden acil önlemlerin alınmasını istedi. Florida eyaletinin bazı ilçelerinde zorunlu tahliye işlemilerinin ise en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

15 MİLYON KİŞİ TEHLİKE İÇERİSİNDE

Tüm Florida eyaleti'nin yerel yönetimlerine yeterli zaman ve kaynak hazırlamak için tedbir amaçlı acil durum ilan ettiklerini açıklayan Scott,"Eyalet genelinde aileleri güvende tutmak ve can güvenliklerini sağlamak için sağanak yağmur ve şiddetli su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin acilen alınacağını"duyurdu. (NWS) ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 2018 mevsiminin ilk Kasırgasına Alberto adının verildiğini ve Alberto fırtınası'nın hızla ABD'ye doğru ilerlediğini açıkladı. Fırtına Küba'nın batı bölgesinden yaklaşık 20 mil güneyinden Florida eyaletinin Key West, kentine ulaşması durumunda etkili olmasının beklenidiğini ve Doğu Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee ve Florida eyaletlerinin büyük bir kısmınında yaklaşık 15 milyon kişinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRKLERDE VAR

Yetkililer,"Meksika Körfezi'ndeki aktif petrol üretim bölgelerine yönelik tehdidini sürdüren Alberto fırtınası nedeniyle Körfez petrol tesislerinden binlerce personelin ise tahliye edildiği açıkladı. Öte yandan, Florida eyaletini etkisi altına alması beklenen Alberto Fırtınası ile ilgili T.C. Miami Başkonsolosluğu'dan bölgede yaşayan Türk toplumuna yönelik yapılan açıklamada, yerel ekiplerin acil desteğine gereksinim duyması halinde Başkonsolosluğumuzla verilen bağlantı üzerinden iletişim kurmaları istenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alberto  Fırtınası  Öncesi  Abd  De  Acil  Durum  İlan  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER