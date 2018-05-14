ALANYASPORLU TZAVELLAS: EMRE AKBABA 5 MİLYON EUROYA BEŞİKTAŞ'TA
Aytemiz Alanyasporlu Georgios Tzavellas, sosyal medyada yaptığı canlı yayında, "Emre Akbaba 10 numara. 5 milyon euroya garanti Beşiktaş'ta" dedi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un yetenekli ismi Emre Akbaba ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aytemiz Alanyasporlu Georgios Tzavellas, Instagram'dan canlı yayın yaptığı sırada Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.
"EMRE GARANTİ BEŞİKTAŞ'TA"
Tzavellas, canlı yayında Emre Akbaba'yı çektiği sırada "Emre Akbaba 10 numara! 5 milyon euroya garanti Beşiktaş'ta" ifadelerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma gideceğini dile getirdi.
Emre Akbaba ile ilgili bu flaş transfer sözlerinin ardından iki kulüpten de henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra A Milli Takım forması da giyen Emre Akbaba, bu sezon Süper Lig'de 33 maçta 14 gol attı, 10 da asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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