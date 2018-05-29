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Alanyasporlu Emre Akbaba, Beşiktaş'a Transfer Olmak İstiyor

ALANYASPORLU EMRE AKBABA, BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un da istediği Emre Akbaba, transfer döneminde Beşiktaş'a imza atmayı düşünüyor.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Alanyasporlu Emre Akbaba, Beşiktaş'a Transfer Olmak İstiyor(10/10)6

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Negredo ve Vagner Love'ı satarak bir santrfor almak için uğraşırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeye çalışıyor.

Bu doğrultuda Eskişehirspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz ile prensip anlaşmasına varan Siyah Beyazlılar, oyuncu ile tek taraflı protokol yaptı ve Şenol Güneş'in istediği sağ bek sorununu çözdü. Alman 2'nci liginde yer alan Eintracht Braunschweig takımının gurbetçi oyuncusu Ahmet Canbaz da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen ve sözleşme imzalamaya aday futbolculardan birisi ve önümüzdeki günlerde bu oyuncu ile ilgili gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek.

BEŞİKTAŞ EMRE AKBABA'YI, EMRE AKBABA DA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Bu iki futbolcuyu geleceğe dönük yatırımlar olarak gören Beşiktaş'ta asıl hedef ise Emre Akbaba.

Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba ile yakından ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş kadar Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyor. Alanyaspor'un şu an için resmi olmayan ama menajerler tarafından iletilen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve mümkün olan en yüksek ücretten Emre'yi satmak istediği ifade edildi. Akdeniz ekibinin ilk etapta takas önerilerine kapalı olduğu ve Emre için masaya sadece para karşılığı oturacağı bildirildi. Genç futbolcunun ise gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğu ve yakın çevresine Beşiktaş'ta oynama isteğini sık sık dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş tarafı içinse Emre Akbaba transferi şu an için zor bir hal aldı. 82 milyon Euro bütçeden %30-35 oranında kısıtlamaya gitmeyi düşünen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi şu an için bonservisli oyunculara öncelik tanımıyor. Eğer işler başkan Orman ve transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun istediği gibi giderse, o zaman Emre Akbaba için atağa geçilecek. Bu da artık tüm Beşiktaşlıların iyi bildiği gibi Negredo ve Love'ın satılıp yerlerine Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın alınmasıyla olacak gelişmeler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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