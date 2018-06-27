ALAATTİN ÇAKICI YİNE HEDEFİNE ERDOĞAN'I KOYDU, SERT İFADELER KULLANDI
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, danışmanı aracılığı ile seçimi değerlendirdi. Çakıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kullandığı sert ifadeler dikkat çekti.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, yine hedefine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koydu ve sert ifadeler kullandı.
Cezaevinde tutuklu bulanan ve seçim öncesi MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret etmesiyle yeniden gündeme gelen Çakıcı seçim değerlendirmelerini basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile yaptı.
"EN BÜYÜK ETKEN BAHÇELİ"
Çakıcı şu ifadeleri kullandı:
Devletimiz ve milletimiz, bugün ülkemizin bekası için özgür iradesiyle MHP'nin büyük gayretiyle, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçilmesinde en büyük etken sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır.
Kasımpaşa'da doğan Rize potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir. Halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti, herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK'nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu.
"DEVLETİN BEKASI İÇİN OY VERDİLER"
Cumhur İttifakı'na oy verenler sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için sayın Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir.
AKP'li olmayan ama devlet bekası için ona oy veren ve verdirenlerin onun selamına ve teşekkürüne ihtiyacı yoktur!
Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki Fetö'cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD'ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece " sözde değil pratikte" adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır.
Bu Cuma günü sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra " Ne mutlu Türk'üm diyene"diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın ?
"ALEVİLERE NEDEN TEŞEKKÜR ETMEDİN?"
Sayın Cumhurbaşkanı; İnsanlar kriminal suçlu olabilir, çetelerin arkasında olan hani senin var ya, Trabzon'lu, çirkin ve kel, sana gündüz imam gece papaz diyen Süleyman efendi mi hedef gösterdi. Sokak çeteleri hap satar, eroin satar, karı satar. Ekonomik koşullardan sosyal devlet olamadığımız için gasp yapar. Kapalı olarak kimi kastediyorsun ?
Türkmen Alevi'lerinin, MAYAD'ın oylarını aldın. Konuşmanda neden onlara teşekkür etmedin ?
Unutma! Sen yolcusun, Ülkücüler ve Türk Milliyetçi'leri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır!
Annene, babana dua ettiğin gibi sayın Bahçeli'ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin.
Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok.
İnşallah nefsini yenersin, bu milletin hizmetkarı olursun. Eğer bunları yapabilirsen sana hakkımı helal ediyorum.
Başta devletin her kötü gününde, gövdesini ateşe koyan sayın Devlet Bahçeli'ye saygılar sunar, aziz milletimize saygılarımla arz ederim.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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