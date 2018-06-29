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Alaattin Çakıcı İsim Vererek Gazetecileri Hedef Gösterdi!
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Alaattin Çakıcı İsim Vererek Gazetecileri Hedef Gösterdi!

ALAATTİN ÇAKICI İSİM VEREREK GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERDİ!

Sosyal medyada, Alaattin Çakıcı'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan yayınlanan ve sonrasında silinen gönderi, infial yarattı. İsim vererek tehdit edilen ve hedef gösterilen isimler ise gazeteci.

Tarih : 29 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Alaattin Çakıcı İsim Vererek Gazetecileri Hedef Gösterdi!(10/10)6

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, bir mesaj yayınlayarak, 6 gazeteciyi ölümle tehdit etti.

PAYLAŞIP SİLİNDİ

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, "Erdoğan'a küstah sözler" başlığı ile haberleştiren gazeteye yönelik açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı'nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirilmişti.

CUMHURBAŞKANINI DA HEDEF ALMIŞTI

Alaattin Çakıcı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle tartışma konusu olmuştu. 'Basın danışmanı' aracılığıyla servis edildiği belirtilen açıklamada Karar gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, ağır hakaretlerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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