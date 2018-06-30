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Alaatin Çakıcı Tarafından Tehdit Edilen Hakan Albayrak Sessizliğini Bozdu: Ne Yapacağımı Bilmiyorum
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Alaatin Çakıcı Tarafından Tehdit Edilen Hakan Albayrak Sessizliğini Bozdu: Ne Yapacağımı Bilmiyorum

ALAATİN ÇAKICI TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN HAKAN ALBAYRAK SESSİZLİĞİNİ BOZDU: NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM

Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilen 7 gazeteciden biri olan Hakan Albayrak "Teşekkür" başlıklı yazısında, "Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum." dedi.

Tarih : 30 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Alaatin Çakıcı Tarafından Tehdit Edilen Hakan Albayrak Sessizliğini Bozdu: Ne Yapacağımı Bilmiyorum(9/10)5

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilen 7 gazeteci arasında bulunan Hakan Albayrak sessizliğini bozdu. Albayrak, "Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü Al'Allah." dedi.

ALATTİN ÇAKICI İSİM VEREREK 7 GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

Karar gazetesi yazarlarını hedef alan bir açıklamaya imza atan Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü Alaattin Çakıcı, kendisi adına açılmış 'alaatincakiciresmi' isimli Instagram hesabında yer alan ve daha sonra silinen imzalı mesajında, "Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim!" diyerek gazetecilerin açık isimlerini vererek tehdit etti.

ALAATTİN ÇAKICI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karar gazetesinin patronu ve 6 yazarını, gazetenin kendisiyle ilgili bir haberi nedeniyle tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

"BEN ŞAHSEN İŞİME BAKIYORUM"

Tehdit edilen isimler arasında bulunan Karar yazarı Hakan Albayrak sessizliğini bozdu. 30 Haziran 2018 tarihli "Teşekkür" başlık yazısında, "Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü Al'Allah." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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