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Akşener'in Mitinginde Cepçilik Yapan İsim, Şafak Sezer'in Ağabeyi Çıktı
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AKŞENER'İN MİTİNGİNDE CEPÇİLİK YAPAN İSİM, ŞAFAK SEZER'İN AĞABEYİ ÇIKTI


Akşener'in Mitinginde Cepçilik Yapan İsim, Şafak Sezer'in Ağabeyi Çıktı
Tarih : 28 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Akşener'in Mitinginde Cepçilik Yapan İsim, Şafak Sezer'in Ağabeyi Çıktı(5/10)1

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Trabzon mitinginde yankesicilik yapan Yavuz Sezer, Ankara'da yakalandı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ortaya çıkan Yavuz Sezer'in suç dosyası kabarık.

PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Trabzon'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü yaptığı mitingde İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik, kalabalıkta yankesici kurbanı oldu. Yankesicinin mitingde Halisçelik'in arkasından uzattığı eliyle kısa sürede cebine sokup, 1600 lira ile 400 dolarını aldı. Hızlı yankesici kalabalığı fırsat bilip, parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Miting sonrası cebinde parasının olmadığını fark eden Halisçelik, durumu hemen polise bildirdi.

160 SAATLİK GÖRÜNTÜ

Hasan Basri Halisçelik'in başvurusu üzerine harekete geçen güven timleri, miting alanı ve çevresindeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları ile gazetecilerin görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin eşkalini belirledi. Eşkal üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yankesicinin Yavuz Sezer olduğunu belirledi.

ANKARA'DA YAKALANDI

Ankara'da olduğu tespit edilen Yavuz Sezer, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturmada, tutuklanan Yavuz Sezer'in, komedyen Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ve benzer suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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