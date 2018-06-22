Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektriklerin gittiği Üsküdar mitinginde konuşmasına karanlıkta devam etti. Mitinge katılan vatandaşlar, telefonlarının ışıkları ile alanı aydınlatarak Akşener'in konuşmasını sağladı.

"YANINDA KİM VARDI UNUTTUN"

Seçimlerin yaklaştığını ifade eden Akşener, "İşler ısındı, birçok şeyi arkadaşlar görüyor. 2. Tura kalacağını görüyor. Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini görüyor. 2. Turda karşına Meral Akşener çıkarsa, yenileceğini görüyor. Gençlerimiz, işsiz umutsuz. Kadınlar korkuyor. Çok engelle karşılaştık. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Madem ben FETÖ'cüyüm dokunulmazlığım yok, gelin tutuklayın. Gereğini yapın kardeşim. Bana bugüne kadar talimat verecek adam anasının karnından doğmadı. Bana iftira atanlar şerefsizdir. Hapishaneye giderken herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı. Yanında kim vardı unuttun. Ne il başkanlarının, ne ilçe başkanlarının içinde bir tane FETÖ'cü bulunmadığı bir partidir, İYİ Parti" dedi.

"CEVABINI SANDIKTA VERECEĞİZ"

Akşener, "Ülkeye dair maddi olan ne varsa yükseldi, manevi olan ne varsa ucuzladı. Bize Fırat'ın doğusuna geçemez, diyorlardı. Biz oralarda teşkilatlandık. Göreceksiniz, oralardan milletvekili çıkaracağız. Meydanın lambalarını söndürmüş, belediye şimdi de. Biz bunlara alışkınız. Salon verilmedi otoparklarda konuştuk. Stantlarımıza saldırdılar. Bunlara ses çıkarmadık. Normalde biz bunları yutmazdık. Ama cevabını sandıkta vereceğiz, sandıkta" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİLİ OLDUKLARINI SÖYLEMEKTEN KORKUYORLAR"

"İstanbul'da genç işsizliği olabilir mi? Burada genç işsizliği var. Ayıp be ayıp!" diyen Akşener, " KPSS sınavlarında sorular çalınmışsa, orada ses çıkarılmamışsa, bu düzen değişmelidir! İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmenler, oy vermek istediklerini söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Çünkü bazıları taşeron yanında işçi, bazısı memur. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra göğsünüzü gere gere İYİ Partili olduğunuzu söyleyeceksiniz" dedi.

Kaynak: haberinburada