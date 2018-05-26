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Akşener'den Tartışılacak Trt Vaadi: Satıp Parasını Halka Dağıtacağım!
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Akşener'den Tartışılacak TRT Vaadi: Satıp Parasını Halka Dağıtacağım!

AKŞENER'DEN TARTIŞILACAK TRT VAADİ: SATIP PARASINI HALKA DAĞITACAĞIM!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri mitingini yayınlamayan TRT'yi hedef alıp; "Seçilirsem satıp parasını halka dağıtacağım!" dedi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Akşener'den Tartışılacak Trt Vaadi: Satıp Parasını Halka Dağıtacağım!(9/10)5

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde şeker fabrikaları satışını iptal edeceğim" dedi.

Akşener ayrıca, seçilmesi halinde 54 yıllık dev kurum TRT'yi de satacağını söyledi.

"İNŞALLAH İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Karayolu ile Kırşehir'e gelen Akşener, Cacabey Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Eline aldığı yazmaları halka göstererek yazmaların bereketin kardeşliğin sembolü olduğunu söyleyen Akşener, "Milletim aday göstermezse aday olmam. 4 saatte yüz bin imza ile aday olmamı sağladınız. İnşallah ilk kadın Cumhurbaşkanı da olacağım" dedi.

"TRT'Yİ SATIP PARASINI SİZE VERECEĞİM"

Kayseri mitingini yayınlamayan TRT'ye tepki gösteren Akşener, "TRT beni Kayseri'de 38 saniye göstermiş. Orası da bir çiftlik TRT'yi satacağım parasını size vereceğim." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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