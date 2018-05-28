AKŞENER'DEN NE BATTI SANA DİYE SORAN SOYLU'YA AYNI SERTLİKTE CEVAP!
Bakan Soylu'nun, Demirtaş'ın serbest bırakılma çağrısıyla ilgili "Ne battı sana? sorusunu yönelttiği Akşener'den "Son derece terbiyesi açıklamalar!" cevabı geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demirtaş serbest bırakılsın çağrısıyla ilgili muhalefete sözlerine Akşener'den "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi." cevabını verdi.
"NE BATTI SANA AKŞENER?"
HDP'nin tutuklu bulunan Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili muhalefetten gelen çağrılara İçişleri Bakanı Soylu sert sözlerle tepki göstermişti.
Soylu konuyla ilgili şunları söylemişti:
Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?
Soylu'nun sözlerine muhalfet kanadından ilk tepki Akşener'den geldi. Akşener, Soylu'ya "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi." dedi.
"DOLAR NEDEN BÖYLE OLDU ANLIYORUM ŞİMDİ"
İşte Akşener'in Soylu'ya cevabı:
Neyi gördüm biliyor musunuz? İçişleri Bakanı açıklama yapmış, bunların entelektüel birikimleri sıfır. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 18 Yaşındaki Genç, Okumak İçin Geldiği İlçenin Memleketi Olduğunu Öğrendi
- Sel Felaketinde Ölüme Direnen Kamyon Sürücüsü: Dağdan Selle Birlikte 200 Kiloluk Domuz Geldi
- Ordulu Hacı Amcanın 1962 Model Otobüsü İlk Günkü Gibi Çalışıyor
- Muhalefetin Anketçisinin Verdiği Rakam, Altaylı'yı Kahkahaya Boğdu
- Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na Başvuramayanlar İçin Ek Süre Verildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Alevler İçinde Kalarak Yere Çakılan Uçağın Pilotu Yanarak Can Verdi
- Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar