Bakan Soylu'nun, Demirtaş'ın serbest bırakılma çağrısıyla ilgili "Ne battı sana? sorusunu yönelttiği Akşener'den "Son derece terbiyesi açıklamalar!" cevabı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demirtaş serbest bırakılsın çağrısıyla ilgili muhalefete sözlerine Akşener'den "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi." cevabını verdi.

"NE BATTI SANA AKŞENER?"

HDP'nin tutuklu bulunan Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili muhalefetten gelen çağrılara İçişleri Bakanı Soylu sert sözlerle tepki göstermişti.

Soylu konuyla ilgili şunları söylemişti:

Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?

Soylu'nun sözlerine muhalfet kanadından ilk tepki Akşener'den geldi. Akşener, Soylu'ya "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi." dedi.

"DOLAR NEDEN BÖYLE OLDU ANLIYORUM ŞİMDİ"

İşte Akşener'in Soylu'ya cevabı:

Neyi gördüm biliyor musunuz? İçişleri Bakanı açıklama yapmış, bunların entelektüel birikimleri sıfır. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler.

Kaynak: haberinburada