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Akşener'den İsterse Yardımcısı Olurum Diyen CHP Adayı İnce'ye Cevap!

AKŞENER'DEN İSTERSE YARDIMCISI OLURUM DİYEN CHP ADAYI İNCE'YE CEVAP!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Yardımcısı yaparsa, olurum." açıklamasına Akşener'den "O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim." yanıtı geldi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Akşener'den İsterse Yardımcısı Olurum Diyen Chp Adayı İnce'ye Cevap!(9/10)5

Akşener, İnce'nin "Yardımcısı yaparsa, olurum." açıklamasıyla ilgili, "Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim." cevabını verdi.

İNCE, TRABZON'DA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon'da bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek soruları yanıtladı.

"AKŞENER YARDIMCISI YAPARSA, OLURUM!"

"Meral Akşener ikinci tura kalacağına dair çok iddialı, şayet Meral Hanım ikinci tura kalırsa ne düşünürsünüz? Siyaseti bırakır mısınız ?" sorusuna İnce, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim. Karış karış ülkeyi gezerim. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz. Şundan emin olun; ben öyle bir kadro ile öyle bir ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi demokrasi gelecek." yanıtını verdi.

"O GÜN GEDİĞİNDE GÖRÜŞECEĞİM"

İnce'nin sözlerine kısa süre sonra Meral Akşener'den cevap geldi. Akşener, "Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim." cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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