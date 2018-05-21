10 Kişiyi Öldüren Okul Katliamcısı Saplantılı Aşık Çıktı
Irak'tan Kahreden Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu!
Obama Çifti Netflix İle Anlaşma İmzaladı!
Stajyer Öğretmen Öğrencisiyle Beraber Oldu, Personele Yakalandı
Akşener'den Dikkat Çeken Vaat: Araçları Satıp, 8 Milyarı Dağıtacak!
Chp'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi
İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili
Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs Tepkisi: Haklarımızdan Taviz Vermeyeceğiz
Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesinde Dikkat Çeken Hata!
Erdoğan'a Suikast İhbarına İnce'den Tartışılacak Yorum!
İtalya'da Cengiz Ünder'e Büyük Ödül!
Liste Dışı Kalan Metiner Ve Tayyar'dan İlk Yorum!
Kıbrıs, Akkuyu Nükleer Santralin İptal Edilmesi İçin Çağrı Yaptı!
Hatay'da Askeri Araç Şarampole Uçtu: 11 Askerimiz Yaralandı
Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı Gösterildi
Saadet Listesinde Altan Tan Sürprizi! Birinci Sırada Yer Aldı
Bbp'li 18 İsim Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi
Chp'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi
İşte İyi Parti'nin Milletvekili Adayları!
İşte Ak Parti'nin İzmir Milletvekili Adayları Listesi

Akşener'den dikkat çeken vaat: Araçları satıp, 8 milyarı dağıtacak!

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN VAAT: ARAÇLARI SATIP, 8 MİLYARI DAĞITACAK!

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçilmesi halinde makam araçlarını satıp, elde edilen 8 milyar lirayı işsizlere dağıtacağını söyledi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Akşener'den Dikkat Çeken Vaat: Araçları Satıp, 8 Milyarı Dağıtacak!(9/10)5

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında seçim vaatlerini anlattı.

Akşener seçilmesi halinde makam araçlarını satıp, parayı işsizlere dağıtacağını söyledi.

"BİR DEFAYA MAHSUS BORÇLARI SİLECEĞİZ"

İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşszilerin yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz.

MAKAM ARAÇLARINI SATACAK

Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akşener  Den  Dikkat  Çeken  Vaat  Araçları  Satıp  8  Milyarı  Dağıtacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER