İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında seçim vaatlerini anlattı.

Akşener seçilmesi halinde makam araçlarını satıp, parayı işsizlere dağıtacağını söyledi.

"BİR DEFAYA MAHSUS BORÇLARI SİLECEĞİZ"

İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşszilerin yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz.

MAKAM ARAÇLARINI SATACAK

Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız.

Kaynak: haberinburada