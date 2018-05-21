AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN VAAT: ARAÇLARI SATIP, 8 MİLYARI DAĞITACAK!
Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçilmesi halinde makam araçlarını satıp, elde edilen 8 milyar lirayı işsizlere dağıtacağını söyledi.
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında seçim vaatlerini anlattı.
Akşener seçilmesi halinde makam araçlarını satıp, parayı işsizlere dağıtacağını söyledi.
"BİR DEFAYA MAHSUS BORÇLARI SİLECEĞİZ"
İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşszilerin yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz.
MAKAM ARAÇLARINI SATACAK
Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız.
Kaynak: haberinburada
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