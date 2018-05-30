İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı programda, "MHP ile birleşme olur mu?" sorusuna "Benim tanıdığım Devlet Bahçeli bu sandalye için adam vurur." yanıtını verdi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçim sonrası MHP ile birleşme olur mu?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Akşener, "Benim tanıdığım Devlet Bahçeli bu sandalye için adam vurur. Bizim açımızdan sorun yok da Sayın Bahçeli'nin neden bu gece uykusunu kaçırıyorsunuz?" dedi. Akşener, 7 Haziran seçimi için de "O zaman MHP ile AK Parti'nin hükümet kurması uygundu" ifadesini kullandı.



İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı radyo-TV programında, 24 Haziran seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı.



"MECLİS'TE ÇOĞUNLUK BİZDE OLACAK"



Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Akşener anketlerde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiğini söyledi. "Meclis'te çoğunluk bizim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ikinci tura Erdoğan ve ben kalırız" dedi.



Akşener, "TBMM'de çoğunluğu almanız halinde MHP'de bir yönetim boşluğu olursa, İyi Parti'nin tavrı ne olur? MHP ile birleşme veya 'Üç Hilal' çatısı altında toplanma gibi bir durum olur mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Benim tanıdığım Devlet Bahçeli bu sandalye için adam vurur. Bizim açımızdan sorun yok da Sayın Bahçeli'nin neden bu gece uykusunu kaçırıyorsunuz? Hazır benim üstümden düşmüşken…"



'7 HAZİRAN'DA HDP'YLE KOALİSYON KURMAZDIM'



Akşener, "7 Haziran 2015 seçimleri sonrası siz MHP'nin başında olsaydınız HDP ile koalisyon kurar mıydınız?" sorusuna ise "O günün şartlarında kurmazdık. O zaman MHP ile AK Parti'nin hükümet kurması uygundu. CHP-AK Parti'nin koalisyonunu Tayyip Bey istemiyordu. Ben Sayın Bahçeli'nin yerinde olsaydım o akşam 'Millet bize AK Parti koalisyon kurma emri verdi ben buna hazırım' derdim ve ters köşe yapardım" yanıtını verdi.



'KANAL İSTANBUL ÇEVRE KATLİAMI'



Hükümete gelmeleri halinde Kanal İstanbul'u durduracaklarını belirten Akşener "Kanal İstanbul'u durduracağız. Kanal İstanbul bir fantezi, hayal satma. Oralarda arazi kaydırmaları birilerinin eline geçti. Daha önemlisi İstanbul kokudan duramaz. Bu proje bir çevre katliamı. Haliç'in 5 katı korkunç bir durum. Türkiye'ye, İstanbul'a bizlere ne faydası var?" diye sordu.



'DEMİRTAŞ BERAAT EDERSE, SEÇİMİN MEŞRUİYETİNİ NASIL ANLATACAKSINIZ?'



HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili soruya ise Akşener şu yanıtı verdi: "Sayın Demirtaş hükümlü değil tutuklu. YSK cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı. Eşit şartlarda cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası yapılmalıdır. Bir endişem var. Bu kampanya bitti ve Demirtaş beraat etti Türkiye bu seçimin meşruiyetini dünyaya nasıl anlatır? İkinci tura Erdoğan'la ben kalırsam Kürt vatandaşlarının oylarını alacağıma da inanıyorum."



Bedelli askerlikle ilgili taleplere kaygısız kalmayacaklarını da vurgulayan Akşener "Bu talepte bulunanların askerlikten ya da vatan savunmasından kaçan çocuklar olmadığını biliyorum. Bu algı yanlış. Bedelli askerlik isteyenler zengin çocukları değil. Aile ve iş kaygısı olan çocuklar, bu tür sosyal problemler var onları çözeceğiz inşallah. Askerlik süresini de kısaltacağız" açıklamasında bulundu.



2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN



























Kaynak: haberinburada



