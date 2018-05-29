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Akşener'den Bağış Çıkışı: İnce Bana 500 Lira Gönderdi, Cep Delik, Ben Gönderemiyorum
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Akşener'den Bağış Çıkışı: İnce Bana 500 Lira Gönderdi, Cep Delik, Ben Gönderemiyorum

AKŞENER'DEN BAĞIŞ ÇIKIŞI: İNCE BANA 500 LİRA GÖNDERDİ, CEP DELİK, BEN GÖNDEREMİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında "Muharrem İnce'ye teşekkür ederim. 500 TL yatırdı. Ben yatıramıyorum, cep delik cepken delik" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Akşener'den Bağış Çıkışı: İnce Bana 500 Lira Gönderdi, Cep Delik, Ben Gönderemiyorum(9/10)5

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Akşener seçim bağışları ile ilgili "Utanıyorum, para istemek zor iş. Aziz milletim, bu konuda da yardımcı olursa sevinirim. Muharrem İnce'ye teşekkür ederim. 500 TL yatırdı. Ben yatıramıyorum, cep delik cepken delik" diye konuştu

"CUMHUR İTTİFAKI'NI GEÇİYORUZ"

Akşener, KRT TV'de Sorguluyorum adlı programa konuk oldu. Akşener, anket yaptırdıklarını belirterek, "Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçerek Meclis'te çoğunluğu sağlıyor" dedi.

"SEÇİM İKİNCİ TURA GİDİYOR"

Akşener ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tura kaldığını söyledi, "İnşallah ben de ikinci tura kalacağım" diye konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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