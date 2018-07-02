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Akşener, Türkiye'yi yasa boğan Leyla'nın ölümü sonrası ateş püskürdü

AKŞENER, TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN LEYLA'NIN ÖLÜMÜ SONRASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 23:40
Puan Ver : Akşener, Türkiye'yi Yasa Boğan Leyla'nın Ölümü Sonrası Ateş Püskürdü(10/10)6

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eylül ve Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Akşener, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" ifadelerini kullandı.

EYLÜL VE LEYLA'NIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Küçük kızlar Eylül ve Leyla'nın 2 gün arayla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Cinayetlere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"MASUMLARA YAPILAN TÜM AŞAĞILIK DAVRANIŞLARA ARTIK YETER!"

Meral Akşener, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter! Tecavüz, cinsel istismar ve kadına şiddete yönelik çıkarılacak olan yasalara sonuna kadar destek olacağız. Etkili yasalar çıkarılması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akşener'in ilgili paylaşımı şöyle:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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