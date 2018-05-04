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AKŞENER STARTI VERDİ, CHP'DEN DE DESTEK GELDİ


Akşener startı verdi, CHP'den de destek geldi
Tarih : 04 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Akşener Startı Verdi, Chp'den De Destek Geldi(10/10)6

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı. Partilileri selamlayan Akşener, daha sonra Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

ŞU ANA KADAR 64 BİN 876 İMZA TOPLANDI

Akşener görevli memura kendisi için kaç imza atıldığı sordu. Memur da şu an itibarıyla 64 bin 876 imzaya ulaşıldığını söyledi.

"GÖRÜLÜYOR Kİ 100 BİN İMZA TERCİHİMİZ DOĞRU"

Meral Akşener, imza vermesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla görülüyor ki 100 bin imza tercihimiz doğru. Başka hiçbir yere güvenmeden sadece milletimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Allah, milletimize ve hepimize hayırlı eylesin."

CHP'LİLERDEN AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NA İMZA DESTEĞİ

Manisa'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday olmasını isteyenler, Manisa Adliyesi'ne giderek ilçe seçim kurullarına imza verdi. CHP'liler de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak, Akşener ve Karamollaoğlu için imza attı.

Öte yandan, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin önünü açın' çağrısına uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip seçim kurullarına Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için imza verdi.

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Kaynak: haberinburada



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