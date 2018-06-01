AKŞENER SERVİS YETİŞMEYİNCE İL BAŞKANIYLA AYNI TABİLDOTTAN YEMEK YEDİ
İyi Parti Genel Başkanı katıldığı iftar programında servis yetişmeyince hiç bozuntuya vermeden partisinin Ankara İl Başkanı'yla aynı tabildottan yemek yedi.
İyi Parti Ankara İl Teşkilatı geçtiğimiz Cuma günü Keçiören'de iftar programı düzenlendi.
Programa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı.
İL BAŞKANIYLA AYNI TABİLDOTTAN YEMEK YEDİ
Akşener'in programa katılmasından kısa süre sonra ezan okundu. Servis yetişmeyince Akşener partisinin Ankara İl Başkanı Uğurhan Tiryaki ile birlikte orucunu açıp aynı tabildottan yemek yedi.
MÜTEVAZI TAVRI BÜYÜK İLGİ TOPLADI
Akşener, Tiryaki'yle aynı tabildottan yemek yerken partililer tarafından gizlice çekilen fotoğrafı sosyal medyada elden ele paylaşıldı. Akşener'in mütevazı tavrı büyük beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fren Yerine Gaza Basınca Apartman Boşluğuna Uçtu
- Bim, Doğuş Yayın Grubu'nu Satın Alacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
- Seyir Halindeki Gemiye Helikopterle İnen Bakan Canikli Gözdağı Verdi: Müsaade Etmeyiz
- Mit Devreye Girdi! Lübnan-İstanbul Hattındaki Dev Soygun Fatih'te Son Buldu
- Son Dakika! Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristin Kimliği Belli Oıdu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
- Uganda'da Sosyal Medyaya Dedikodu Vergisi Geldi
- Yolcuları Kusturacak Kadar Kokan Yolcu Yüzünden Uçak Acil İniş Yaptı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar