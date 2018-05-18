AKŞENER SEÇİLMESİ HALİNDE İLK GÜN YAPACAKLARINI 7 MADDEDE ANLATTI
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk gün yapacağı 7 işi anlattı.
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunup yönettiği Halk Arenası programına katıldı.
Akşener, Cumhurbaşkanı seçildiği gün, yapacağı ilk 7 işi anlattı.
ÇANKAYA, ŞEKER FABRİKALARI, ÜNİVERSİTELER... İŞTE AKŞENER'İN İLK GÜN YAPACAKLARIİlk gün kayınvalideme telefon açacağım ve diyeceğim ki annecim kızın Türkiye'nin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.Sonra eşime dönüp diyceğim torun başta olmak üzere ailenin bütün fertleri sana emanettir. Ben gidiyorum arkadaş başının çaresine bak.İyi bir nakliyeci bulcağım. Çankaya Köşkü'nden saraya götürülen bu millete ve bu devlete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşkü'ne geri taşıyacağım.Sonra ilk olarak hemen Türkiye Dayanışma Fonu diye hazırladığımız ekonomi programı için düğmeye basacağız.Gençlere iş bulana kadar maaş başlanmasıyla ilgili düğmeye basacağız.Şeker fabrikalarının satışıyla ilgili iptalleri başlatacağım. Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili kararı ortadan kaldıracağım.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hastane Tuvaletinde Doğum Yapan Genç Kız: Hamileliğimden Haberim Yoktu
- Bakan Arslan: Wikipedia'nın Açılması İçin Gereğini Yaptık Ancak Karşı Taraf Adım Atmadı
- Mhp 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! Mhp'nin İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?
- Mhp'nin İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
- Mhp 27. Dönem Ankara Milletvekili Aday Listesi! Mhp'nin Ankara Milletvekili Adayları Kim Oldu?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
- Nijerya'da Geç Kalan Öğrenciler, Okul Müdürü Tarafından Çarmıha Gerilip Kırbaçlandı
- Putin İle Esad Soçi'de Bir Araya Geldi
- Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi
- Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar