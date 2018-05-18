İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunup yönettiği Halk Arenası programına katıldı.

Akşener, Cumhurbaşkanı seçildiği gün, yapacağı ilk 7 işi anlattı.

ÇANKAYA, ŞEKER FABRİKALARI, ÜNİVERSİTELER... İŞTE AKŞENER'İN İLK GÜN YAPACAKLARI

İlk gün kayınvalideme telefon açacağım ve diyeceğim ki annecim kızın Türkiye'nin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.Sonra eşime dönüp diyceğim torun başta olmak üzere ailenin bütün fertleri sana emanettir. Ben gidiyorum arkadaş başının çaresine bak.İyi bir nakliyeci bulcağım. Çankaya Köşkü'nden saraya götürülen bu millete ve bu devlete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşkü'ne geri taşıyacağım.Sonra ilk olarak hemen Türkiye Dayanışma Fonu diye hazırladığımız ekonomi programı için düğmeye basacağız.Gençlere iş bulana kadar maaş başlanmasıyla ilgili düğmeye basacağız.Şeker fabrikalarının satışıyla ilgili iptalleri başlatacağım. Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili kararı ortadan kaldıracağım.

Kaynak: haberinburada