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AKŞENER, HALAÇOĞLU TARTIŞMASINA NOKTAYI KOYDU: 'AFFEDİN' DEDİ!


Akşener, Halaçoğlu tartışmasına noktayı koydu: 'Affedin' dedi!
Tarih : 22 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Akşener, Halaçoğlu Tartışmasına Noktayı Koydu: 'affedin' Dedi!(6/10)2

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istediğini belirterek, "Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi.

HALAÇOĞLU'NUN ADAY OLMAMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Katıldığı mitingde, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu ile ilgili bir pankartı gören Akşener, Halaçoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmemesiyle ilgili konuştu.

"'BENİ AFFEDİN' DEDİ"

Akşener konuyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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