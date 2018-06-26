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Akom'dan Son Dakika Açıklaması: İstanbul'da 30 Dakika İçinde Sağanak Başlayacak, Dolu Beklenmiyor
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AKOM'dan Son Dakika Açıklaması: İstanbul'da 30 Dakika İçinde Sağanak Başlayacak, Dolu Beklenmiyor

AKOM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İSTANBUL'DA 30 DAKİKA İÇİNDE SAĞANAK BAŞLAYACAK, DOLU BEKLENMİYOR

AKOM, "Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Dolu beklenmiyor" açıklaması yaptı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Akom'dan Son Dakika Açıklaması: İstanbul'da 30 Dakika İçinde Sağanak Başlayacak, Dolu Beklenmiyor(8/10)4

AKOM: Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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