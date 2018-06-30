Şanlıurfa' da kimliği belirsiz caniler, köpeğe sıcak havada kuzu postu giydirdi. Yürümekten zorlanan köpeğe yanaşmaya cesaret edemeyen vatandaşlar, hayvanı cep telefonları ile görüntüledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz caniler, köpeğe sıcak havada kuzu postu giydirdi. Kuzu postu giydirilen köpeğin sıcak havada dolaşırken bile zorlandığı görüldü. Köpeğe yanaşmaya cesaret edemeyen vatandaşlar ise hayvanı cep telefonları ile görüntüledi.

SICAK HAVADA KUZU POSTU GİYDİRDİLER

Siverek'in Fırat Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı civarında çekilen görüntülerde başıboş bir sokak köpeğine giydirilmiş kuzu postu görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuzu postu giydirilen köpeğin sıcak havada dolaşırken bile zorlandığı görüldü.

GÖLGEYE UZANARAK SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Diğer sokak köpeklerinin de ilgisini çeken köpek, bir pikabın gölgesinde uzanarak postun ikiye katladığı sıcak havada serinlemeye çalıştı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Hangi amaçla kuzu postunun köpeğe giydirildiği öğrenilemezken, köpeğe yanaşmaya cesaret edemeyen vatandaşlar ise hayvanı cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: haberinburada