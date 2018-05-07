AKHİSARSPOR'UN YILDIZI, FATİH TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terşm'e maç sırasında harekette bulunan Miguel Lopes maç sonu özür diledi.
Akhisarsporlu Miguel Lopes, 87. dakikada taç çizgisi kenarında Fatih Terim'i hakeme şikayet ederek "Çok konuşuyor" imasında bulunan bir hareket yapmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
"SAĞLIKLI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ZAMAN HATA OLDUĞUNU ANLIYORSUNUZ"
Lopes, hareketi nedeniyle özür dilerken, "Tebrikler takım. Yenilgiye rağmen aslanlar savaşçılar gibi mücadele ettik. Şimdi başımızı kaldırmamız lazım takım olarak hedefimize ulaşmamız lazım. Fatih Terim'e olan hareketimden dolayı da özür dilerim. Bunlar maç esnasında olabilecek hareketler fakat düşündüğümüz zaman sağlıklı yanlış olduğunu anlıyor insan." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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