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Akhisarspor'un yeni hocası belli oldu!

AKHİSARSPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktörlük için Bosna Hersekli Safet Susic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 02:30
Puan Ver : Akhisarspor'un Yeni Hocası Belli Oldu!(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de 6 sezonu geride bırakan ve 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, yollarını ayırdığı Okan Buruk'un ardından Boşnak Teknik Direktör Safet Susic ile her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Konu hakkında açıklama yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Teknik Direktörü Safet Susic ile bu akşamki son görüşmemizde her konuda anlaştık. Kendisi ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladık. Hayırlısı olsun" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR ÇOK TAKIM ÇALIŞTIRDI

Bosna-Hersek milli takım antrenörlüğü de yapan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak da Alanyaspor'da görev yapmıştı.

Öte yandan yeşil-siyahlılar Okan Buruk ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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