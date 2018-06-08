AKHİSARSPORLU SONER AYDOĞDU, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI
Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, geride kalan sezonu Teleset Mobilya Akhisarspor'da geçiren Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu'ya, 'aramıza hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
28 MAÇTA 7 GOL ATTI
Soner'in kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı kulübün asbaşkanı Mustafa Saral'ın da yer aldığı törenle attığı bildirildi. 2015-2016 sezonunun devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a transfer olan Soner, 2,5 sezon yeşil-siyahlı ekibin formasını giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezon ligde 28 müsabakada 7 gol kaydetti.
Soner Aydoğdu, kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe ve Trabzonspor formaları da giydi.
Kaynak: haberinburada
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