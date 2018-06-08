Medipol Başakşehir, geride kalan sezonu Teleset Mobilya Akhisarspor'da geçiren Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu'ya, 'aramıza hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

28 MAÇTA 7 GOL ATTI

Soner'in kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı kulübün asbaşkanı Mustafa Saral'ın da yer aldığı törenle attığı bildirildi. 2015-2016 sezonunun devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a transfer olan Soner, 2,5 sezon yeşil-siyahlı ekibin formasını giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezon ligde 28 müsabakada 7 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu, kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe ve Trabzonspor formaları da giydi.

Kaynak: haberinburada