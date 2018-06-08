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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'e İmza Attı

AKHİSARSPORLU SONER AYDOĞDU, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI

Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Akhisarsporlu Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'e İmza Attı(9/10)5

Medipol Başakşehir, geride kalan sezonu Teleset Mobilya Akhisarspor'da geçiren Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu'ya, 'aramıza hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

28 MAÇTA 7 GOL ATTI

Soner'in kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı kulübün asbaşkanı Mustafa Saral'ın da yer aldığı törenle attığı bildirildi. 2015-2016 sezonunun devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a transfer olan Soner, 2,5 sezon yeşil-siyahlı ekibin formasını giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezon ligde 28 müsabakada 7 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu, kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe ve Trabzonspor formaları da giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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