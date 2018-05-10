AKHİSARSPOR, SÜPER LİGDEKİ BÜTÜN HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hayali kuran Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor'un umutlarını yıktı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig yarışını da doğrudan etkiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Akhisarspor, Süper Lig'deki 5'incilik yarışını da değiştirdi.
LİGİ 5. SIRADA BİTİRECEK TAKIM AVRUPA'YA GİDEMEYECEK
Fenerbahçe ligin ilk 4 sırasında yer aldığından dolayı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazansaydı, ligin 5'incisi de Avrupa Ligi elemelerine katılacaktı. Ancak kupayı Akhisarspor kazandığı için ligi 5'inci sırada tamamlayan takımın Avrupa Ligi'ne katılma şansı kalmadı.
Spor Toto Süper Lig'de 49 puanlı Trabzonspor ve 48'şer puanlı Göztepe ile Sivasspor beşincilik mücadelesi veriyordu.
Kaynak: haberinburada
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