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Akhisarspor, Süper Ligdeki bütün hesapları değiştirdi

AKHİSARSPOR, SÜPER LİGDEKİ BÜTÜN HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hayali kuran Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor'un umutlarını yıktı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Akhisarspor, Süper Ligdeki Bütün Hesapları Değiştirdi(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig yarışını da doğrudan etkiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Akhisarspor, Süper Lig'deki 5'incilik yarışını da değiştirdi.

LİGİ 5. SIRADA BİTİRECEK TAKIM AVRUPA'YA GİDEMEYECEK

Fenerbahçe ligin ilk 4 sırasında yer aldığından dolayı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazansaydı, ligin 5'incisi de Avrupa Ligi elemelerine katılacaktı. Ancak kupayı Akhisarspor kazandığı için ligi 5'inci sırada tamamlayan takımın Avrupa Ligi'ne katılma şansı kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanlı Trabzonspor ve 48'şer puanlı Göztepe ile Sivasspor beşincilik mücadelesi veriyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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