AKHİSARSPOR KUPAYI KAZANDI, BİNLERCE TARAFTAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında final maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken Akhisar'da binlerce taraftar kupa zaferini sokaklarda kutladı.
Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi finalde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupaya ulaşan ve dev kupayı Ege'ye 38 yıl sonra getiren Teleset Mobilya Akhisarspor ilçeye büyük sevinç yaşattı. Diyarbakır'daki finali Milli Egemenlik Meydanı'na kurulan dev ekrandan izleyen binlerce Akhisarlı, gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı. Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitiren düdüğünün ardından ilçede coşku doruğa ulaştı.
TARAFTARLAR AKHİSAR MEYDANINI "ŞAMPİYON" TEZAHÜRATIYLA İNLETTİ
Sevinç yumağı olan Akhisarlılar meydanı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla inletti. Finali evlerinde izleyen vatandaşlar da maç sonrası meydana koştu. Bazı taraftarlar da araçlarıyla zafer turuna çıktı. İlçedeki kupa ve tarihteki ilk UEFA Avrupa Ligi coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.
Kaynak: haberinburada
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