AKHİSARSPOR 90+3'TE BULDUĞU GOLLE OSMANLISPOR'U 2-1 YENDİ
Ligin son haftasında Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, evinde Osmanlıspor'u 90+3. dakikada gelen golle 2-1 mağlup etti.
Akhisarspor - Osmanlıspor maçı, 90+3. dakikada gelen golün ardından 2-1 Akhisarspor galibiyetiyle noktalandı. Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta mücadelesi, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.
SON DAKİKADA MUĞDAT SAHNEYE ÇIKTI
Akhisarspor, 32. dakikada Hasan Adıgüzel'in golüyle öne geçerken, Osmanlıspor'a beraberliği getiren gol, 45. dakikada Furkan Özçal'dan geldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 90+3. dakikada Muğdat ile geldi.
Bu sonucun ardından Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor puanını 42 yaptı ve sezonu 11. sırada tamamladı. Lige veda eden Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Akşener Seçilmesi Halinde İlk Gün Yapacaklarını 7 Maddede Anlattı
- Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde Bm'den Uluslararası Koruma İstedi
- 28 Şubat'ın Sembol İsmi Salih Mirzabeyoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü
- Türkiye, Kudüs İçin Yenikapı'ya Koştu! İşte Mitinge Katılım Sayısı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
- Nijerya'da Geç Kalan Öğrenciler, Okul Müdürü Tarafından Çarmıha Gerilip Kırbaçlandı
- Putin İle Esad Soçi'de Bir Araya Geldi
- Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi
- Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar