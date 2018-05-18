Akhisarspor - Osmanlıspor maçı, 90+3. dakikada gelen golün ardından 2-1 Akhisarspor galibiyetiyle noktalandı. Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta mücadelesi, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.

SON DAKİKADA MUĞDAT SAHNEYE ÇIKTI

Akhisarspor, 32. dakikada Hasan Adıgüzel'in golüyle öne geçerken, Osmanlıspor'a beraberliği getiren gol, 45. dakikada Furkan Özçal'dan geldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 90+3. dakikada Muğdat ile geldi.

Bu sonucun ardından Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor puanını 42 yaptı ve sezonu 11. sırada tamamladı. Lige veda eden Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.

Kaynak: haberinburada