Akşener Seçilmesi Halinde İlk Gün Yapacaklarını 7 Maddede Anlattı
Uçak Kazası Sonrası Küba'dan İlk Görüntüler!
İtalyanlar Duyurdu! Mandzukic Transferi Her An Bitebilir
Akdeniz Derbisinde Gülen Taraf Alanyaspor!
Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde Bm'den Uluslararası Koruma İstedi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Krizi! İhtar Çekti
Zalgiris Kaunas'ı 76-67 Yenen Fenerbahçe Thy Euroleague'de Finale Çıktı
28 Şubat'ın Sembol İsmi Salih Mirzabeyoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Trabzonspor Sezonu Galibiyetle Kapattı
Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü
Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da Kötü Başladı
Akhisarspor 90+3'te Bulduğu Golle Osmanlıspor'u 2-1 Yendi
Gençlerbirliği Kazanarak Lige Veda Etti: 1-0
Türkiye, Kudüs İçin Yenikapı'ya Koştu! İşte Mitinge Katılım Sayısı
İtalyan Devi, Kasımpaşa'nın Yıldızına Kancayı Taktı
Beşiktaş Atiba'nın Alternatifini Osmanlıspor'da Buldu! Anlaşma Tamam
Trabzonspor'da Durica'nın Bileti Kesildi
Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Who, Demokratik Kongo'daki Ebola Salgını İçin Acil Toplanıyor

Akhisarspor 90+3'te Bulduğu Golle Osmanlıspor'u 2-1 Yendi

AKHİSARSPOR 90+3'TE BULDUĞU GOLLE OSMANLISPOR'U 2-1 YENDİ

Ligin son haftasında Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, evinde Osmanlıspor'u 90+3. dakikada gelen golle 2-1 mağlup etti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Akhisarspor 90+3'te Bulduğu Golle Osmanlıspor'u 2-1 Yendi(6/10)2

Akhisarspor - Osmanlıspor maçı, 90+3. dakikada gelen golün ardından 2-1 Akhisarspor galibiyetiyle noktalandı. Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta mücadelesi, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.

SON DAKİKADA MUĞDAT SAHNEYE ÇIKTI

Akhisarspor, 32. dakikada Hasan Adıgüzel'in golüyle öne geçerken, Osmanlıspor'a beraberliği getiren gol, 45. dakikada Furkan Özçal'dan geldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 90+3. dakikada Muğdat ile geldi.

Bu sonucun ardından Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor puanını 42 yaptı ve sezonu 11. sırada tamamladı. Lige veda eden Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akhisarspor  90+3  Te  Bulduğu  Golle  Osmanlıspor  U  2-1  Yendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER