Ligin son haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Antalyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Ligin 34. ve son haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Bahçesehir Okulları Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Antalyaspor 12. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 37. ve 69. dakikalarda Douglas ile 61. dakikada Villafanez'den geldi. Antalyaspor'da Doukara, 90+1. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

ALANYASPOR SEZONU 40 PUANLA TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Alanyaspor sezonu 4 maçlık yenilmezlik serisi ile 40 puanda tamamladı. Antalyaspor ise son 5 maçında 4 yenilgi alarak, 38 puanla 2017-18 sezonuna nokta koydu.

Kaynak: haberinburada