Akşener Seçilmesi Halinde İlk Gün Yapacaklarını 7 Maddede Anlattı
Uçak Kazası Sonrası Küba'dan İlk Görüntüler!
İtalyanlar Duyurdu! Mandzukic Transferi Her An Bitebilir
Akdeniz Derbisinde Gülen Taraf Alanyaspor!
Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde Bm'den Uluslararası Koruma İstedi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Krizi! İhtar Çekti
Zalgiris Kaunas'ı 76-67 Yenen Fenerbahçe Thy Euroleague'de Finale Çıktı
28 Şubat'ın Sembol İsmi Salih Mirzabeyoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Trabzonspor Sezonu Galibiyetle Kapattı
Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü
Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da Kötü Başladı
Akhisarspor 90+3'te Bulduğu Golle Osmanlıspor'u 2-1 Yendi
Gençlerbirliği Kazanarak Lige Veda Etti: 1-0
Türkiye, Kudüs İçin Yenikapı'ya Koştu! İşte Mitinge Katılım Sayısı
İtalyan Devi, Kasımpaşa'nın Yıldızına Kancayı Taktı
Beşiktaş Atiba'nın Alternatifini Osmanlıspor'da Buldu! Anlaşma Tamam
Trabzonspor'da Durica'nın Bileti Kesildi
Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Who, Demokratik Kongo'daki Ebola Salgını İçin Acil Toplanıyor

Akdeniz derbisinde gülen taraf Alanyaspor!

AKDENİZ DERBİSİNDE GÜLEN TARAF ALANYASPOR!

Ligin son haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Antalyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Akdeniz Derbisinde Gülen Taraf Alanyaspor!(10/10)6

Spor Toto Süper Ligin 34. ve son haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Bahçesehir Okulları Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Antalyaspor 12. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 37. ve 69. dakikalarda Douglas ile 61. dakikada Villafanez'den geldi. Antalyaspor'da Doukara, 90+1. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

ALANYASPOR SEZONU 40 PUANLA TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Alanyaspor sezonu 4 maçlık yenilmezlik serisi ile 40 puanda tamamladı. Antalyaspor ise son 5 maçında 4 yenilgi alarak, 38 puanla 2017-18 sezonuna nokta koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akdeniz  Derbisinde  Gülen  Taraf  Alanyaspor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER