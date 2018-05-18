AKDENİZ DERBİSİNDE GÜLEN TARAF ALANYASPOR!
Ligin son haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Antalyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Ligin 34. ve son haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Bahçesehir Okulları Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Antalyaspor 12. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 37. ve 69. dakikalarda Douglas ile 61. dakikada Villafanez'den geldi. Antalyaspor'da Doukara, 90+1. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
ALANYASPOR SEZONU 40 PUANLA TAMAMLADI
Bu sonucun ardından Alanyaspor sezonu 4 maçlık yenilmezlik serisi ile 40 puanda tamamladı. Antalyaspor ise son 5 maçında 4 yenilgi alarak, 38 puanla 2017-18 sezonuna nokta koydu.
Kaynak: haberinburada
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