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Akaryakıtta Ötv, Zam Ve İndirime Göre Ayarlanacak
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AKARYAKITTA ÖTV, ZAM VE İNDİRİME GÖRE AYARLANACAK


Akaryakıtta ÖTV, zam ve indirime göre ayarlanacak
Tarih : 17 Mayıs 2018, 08:40
Puan Ver : Akaryakıtta Ötv, Zam Ve İndirime Göre Ayarlanacak(8/10)4

Akaryakıt fiyatlarında, döviz kurları ya da uluslararası petrol fiyatlarında gelişmelere bağlı yükselişleri etkisizleştirmek için, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim yapılacak. Döviz ve petroldeki düşüşlere bağlı indirimlerde ÖTV mevcut düzeyine kadar artırılarak, akaryakıt fiyatları sabit tutulmuş olacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları vatandaşın alış fiyatlarına yansıtmamak için alınan önlemleri içeren Bakanlar Kurulu kararı bugünkü sayıda yayımlandı.

ZAM VATANDAŞA YANSIMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK) ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılarak zam vatandaşa yansıtılmayacak.

ÖTV TUTARI, 17 MAYIS 2018'DE BELİRLENEN FİYATI GEÇMEYECEK

Meydana gelen azalış durumunda ise söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Kararla birlikte yayımlanan listede bu kapsama giren mallar, 95 ile 98 oktan kurşunsuz benzin, motorin, bütan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve propan olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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