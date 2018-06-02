AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME! ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE SURİYE'Yİ KONUŞTU
Orgeneral Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile Suriye konusunda telefon görüşmesi yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
DETAYLARI ABD'Lİ SÖZCÜ DUYURDU
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, "İki komutan, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.
"ASKERİ İLİŞKİLER GÜÇLÜ" MESAJI
Türkiye ve ABD'yi "NATO'nun kilit üyeleri" olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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