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Akar: Fetö Üyelerinden Temizlendikçe Güçleniyoruz
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Akar: FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçleniyoruz

AKAR: FETÖ ÜYELERİNDEN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar "Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz" dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Akar: Fetö Üyelerinden Temizlendikçe Güçleniyoruz(6/10)2

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele ile ilgili olarak, "Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek." ifadelerini kullandı.

FETÖ'DEN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ

Akar, "FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi." dedi.

"Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz." diyen Akar, "Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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