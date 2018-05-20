AKAR: FETÖ ÜYELERİNDEN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar "Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele ile ilgili olarak, "Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek." ifadelerini kullandı.
FETÖ'DEN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ
Akar, "FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi." dedi.
"Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz." diyen Akar, "Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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