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AK PARTİ'NİN YENİKAPI'DAKİ DEV MİTİNGİNE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ


AK Parti'nin Yenikapı'daki dev mitingine vatandaşlar akın etti
Tarih : 17 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Ak Parti'nin Yenikapı'daki Dev Mitingine Vatandaşlar Akın Etti(10/10)6

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

HER ŞEY HAZIR

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi. Meydanın bazı noktalarına vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

MAHŞERİ KALABALIK OLUŞTU

Mitinge vatandaşların çeşitli ulaşım araçları ile yoğun bir katılım gösterdiği gözleniyor. Hala yolda olan çok sayıda vatandaş var.

YAĞMURLUK VE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı.

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Kaynak: haberinburada



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