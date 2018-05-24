Rum Tarafından Türkiye'ye Tehdit: Askerlerin İstanbul'a Yürüme Zamanı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolarda Son Durum!
Emre Belözoğlu'na Büyük Şok! Başkan Bırakmasını İstedi
Ak Parti'nin Seçim Beyannamesindeki Detaylar Belli Oldu!
Trabzonsporlu Futbolcu Ayrılığı Resmen Duyurdu
Fenerbahçe Doğuş Evinde Hata Yapmadı
Bakan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: Imf'nin Önünde Diz Çöktüremeyeceksiniz
Atatürk Havalimanı'nın Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu!
İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü
Marmaris'te Alkollü İngiliz Çift İle Türk Yolcu Tekne Turu Sonrası Tekme Tokat Birbirine Girdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Sürpriz Ziyaret
Darbeci Askerlere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Tepki: Utanç Verici
Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
G.Saray Başkan Adayı Özbek İddialı: Geçmişten Ders Çıkardık
Abd'den Skandal Çıkış: Türkiye Balkanları İstikrarsızlaştırıyor
Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin
Tsk'dan Hakurk'a Hava Harekatı: Teröristlerin Kullandığı 6 Hedef İmha Edildi
Yıldırım, Ekonomideki Son Durumu Değerlendirdi: Kavgamız Devam Edecek!
İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki detaylar belli oldu!

AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ DETAYLAR BELLİ OLDU!

AK Parti seçim beyannamesine ilişkin detayları paylaşan Mahir Ünal, "146 büyük proje sunacağız" dedi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Ak Parti'nin Seçim Beyannamesindeki Detaylar Belli Oldu!(10/10)6

AK Parti seçim beyannamesini perşembe günü saat 14:00'da açıklayacak. AK Parti seçim beyannamesine ilişkin detayları gazetecilerle paylaşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "146 büyük proje sunacağız" dedi. Ünal, Seçim şarkısını da Dombra şarkısıyla ünlenen Aslanbek'in hazırladığını duyurdu.

YENİ BİR CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ YAPILACAK

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğimiz bazı kampanya faaliyetleri olacak. Bunları yarından sonra milli mütabakat komisyonu üzerinden istişarelerle sürdüreceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz" dedi.

"YENİ SİSTEM MODELİ İLE 24 HAZİRAN'A GİDİYORUZ"

Ünal sözlerine şöyle devam etti; Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. Yeni bir başlangıçla, yine yaparsa AK Parti yapar diyeceğiz. Vakit AK Parti vakti sloganıyla hazırlanıyoruz.

BEYANNAMEDE 146 BÜYÜK PROJE SUNULACAK

Beyannnamemizde 146 büyük proje sunacağız. Devam eden projeler, planlanan projeler şeklinde onları biz tasnif ettik. Yarın sizin ilginize alakanıza sunacağız.

SEÇİM ŞARKISI YİNE ASLANBEK'TEN

Biz üç ayrı kategoride seçim müziklerimizi hazırladık. Bir cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Mesela geçmişte dombra bunun en güzel örneğiydi. Aslanbek Şimdi yine çok güzel bir parça hazırladı, yarın inşallah onu dinleyeceğiz.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Nin  Seçim  Beyannamesindeki  Detaylar  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER