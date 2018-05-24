AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ DETAYLAR BELLİ OLDU!
AK Parti seçim beyannamesine ilişkin detayları paylaşan Mahir Ünal, "146 büyük proje sunacağız" dedi.
AK Parti seçim beyannamesini perşembe günü saat 14:00'da açıklayacak. AK Parti seçim beyannamesine ilişkin detayları gazetecilerle paylaşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "146 büyük proje sunacağız" dedi. Ünal, Seçim şarkısını da Dombra şarkısıyla ünlenen Aslanbek'in hazırladığını duyurdu.
YENİ BİR CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ YAPILACAK
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğimiz bazı kampanya faaliyetleri olacak. Bunları yarından sonra milli mütabakat komisyonu üzerinden istişarelerle sürdüreceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz" dedi.
"YENİ SİSTEM MODELİ İLE 24 HAZİRAN'A GİDİYORUZ"
Ünal sözlerine şöyle devam etti; Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. Yeni bir başlangıçla, yine yaparsa AK Parti yapar diyeceğiz. Vakit AK Parti vakti sloganıyla hazırlanıyoruz.
BEYANNAMEDE 146 BÜYÜK PROJE SUNULACAK
Beyannnamemizde 146 büyük proje sunacağız. Devam eden projeler, planlanan projeler şeklinde onları biz tasnif ettik. Yarın sizin ilginize alakanıza sunacağız.
SEÇİM ŞARKISI YİNE ASLANBEK'TEN
Biz üç ayrı kategoride seçim müziklerimizi hazırladık. Bir cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Mesela geçmişte dombra bunun en güzel örneğiydi. Aslanbek Şimdi yine çok güzel bir parça hazırladı, yarın inşallah onu dinleyeceğiz.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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