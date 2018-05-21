AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN HATA!
AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. Listede yer alan 3 adayın ilkokul mezunu olarak gösterilmesi dikkat çekti.
AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. Listede yer alan bazı adayların meslekleri ve öğrenim durumu dikkat çekti. 3 isim ilkokul mezunu olarak gösterildi.
AK PARTİ 600 KİŞİDEN OLUŞAN ADAY LİSTESİNİ YSK'YA SUNDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
3 MİLLETVEKİLİ İLKOKUL MEZUNU OLARAK GÖSTERİLDİ
Listede Ankara'dan milletvekili olan 3 milletvekilinin ilkokul mezunu olarak görülmesi dikkat çekti. Listede öğretim üyesi olarak görülen Emrullah İşler, Sosyolog/psikolog olarak görülen Büşra Soylu ve öğretmen olarak görülen Asuman Erdoğan ilkokul mezunu olarak belirtilmiş.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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