Arjantin'in Galibiyeti Sonrası Maradona Fenalaştı!
Survivor'da Hırslı Yarışmacı Nagihan, Ağlayarak Özür Diledi!
Cem Uzan'dan Erdoğan'a Tebrik Mesajı: Sayın Cumhurbaşkanımızı Tebrik Ediyorum
Arjantin'in Yıldızı Messi, Dünya Kupası Tarihine Geçti!
Dünya Kupasında Muslera Rüzgarı! Kalesine Duvar Ördü
Ak Parti'nin İtirazı Üzerine Sayımına Karar Verilen Oyların Yeniden Sayımı Tamamlandı
Erdoğan'ın İlk 100 Günlük Ajandası Belli Oldu
Sinem Kobal'in Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı
Mısır'da Teknik Direktör Cuper Görevinden Ayrıldı
Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
300 Metrelik Uçuruma Yuvarlanıp Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı
İçişleri Bakanı, Ağrı'daki Katliam Sonrası Hdp'ye Telefon Açtı: Sizi Chp Bile Kurtaramayacak
12 Gün Önce Kaybolan Leyla İle İlgili Erzurum'dan Gelen İhbar Polisi Harekete Geçirdi
Arjantin 86'da Kupaya Döndü! Son 16'da Rakip Fransa
Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 Mağlup Edip Grubunu Lider Tamamladı
Chp Parti Meclisi Perşembe Günü Olağanüstü Toplanıyor
Genel Merkezin Önünde Toplanan Kalabalık Her Geçen Dakika Artıyor
Eski Marmarabank'ın Sahibi Ünlü İş Adamı Atilla Uras Yaşamını Yitirdi
Bakan'dan Lisanslı Depolara Müjde! Artık Tamamını Devlet Ödeyecek
Fatih Terim Kararını Verdi: Erteleyecek!

AK Parti'nin İtirazı Üzerine Sayımına Karar Verilen Oyların Yeniden Sayımı Tamamlandı

AK PARTİ'NİN İTİRAZI ÜZERİNE SAYIMINA KARAR VERİLEN OYLARIN YENİDEN SAYIMI TAMAMLANDI

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Ak Parti'nin İtirazı Üzerine Sayımına Karar Verilen Oyların Yeniden Sayımı Tamamlandı(8/10)4

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.

SANDIKLARIN YENİDEN SAYILMA İŞLEMİ TAMAMLANDI

AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda devam eden sayımlar tamamlandı.

SONUÇLARI İL SEÇİM KURULU AÇIKLAYACAK

İlçe Seçim kurulunca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2'de gezici sandığın oyları sayıldı. İtiraz sonucu tekrar sayılan oyların sonuçları İl Seçim Kurulu tarafından açıklanacak.

412 SANDIK İÇİN İTİRAZ YENİLENDİ

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı daha önce de itiraz ettiği fakat İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için itirazını yeniledi. İtiraz, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

AK PARTİ 2, MHP 1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Nin  İtirazı  Üzerine  Sayımına  Karar  Verilen  Oyların  Yeniden  Sayımı  
Tamamlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER