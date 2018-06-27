Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.

SANDIKLARIN YENİDEN SAYILMA İŞLEMİ TAMAMLANDI

AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda devam eden sayımlar tamamlandı.

SONUÇLARI İL SEÇİM KURULU AÇIKLAYACAK

İlçe Seçim kurulunca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2'de gezici sandığın oyları sayıldı. İtiraz sonucu tekrar sayılan oyların sonuçları İl Seçim Kurulu tarafından açıklanacak.

412 SANDIK İÇİN İTİRAZ YENİLENDİ

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı daha önce de itiraz ettiği fakat İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için itirazını yeniledi. İtiraz, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

AK PARTİ 2, MHP 1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

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Kaynak: haberinburada