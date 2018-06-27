AK PARTİ'NİN İTİRAZI ÜZERİNE SAYIMINA KARAR VERİLEN OYLARIN YENİDEN SAYIMI TAMAMLANDI
Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.
Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.
SANDIKLARIN YENİDEN SAYILMA İŞLEMİ TAMAMLANDI
AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda devam eden sayımlar tamamlandı.
SONUÇLARI İL SEÇİM KURULU AÇIKLAYACAK
İlçe Seçim kurulunca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2'de gezici sandığın oyları sayıldı. İtiraz sonucu tekrar sayılan oyların sonuçları İl Seçim Kurulu tarafından açıklanacak.
412 SANDIK İÇİN İTİRAZ YENİLENDİ
Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı daha önce de itiraz ettiği fakat İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için itirazını yeniledi. İtiraz, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek.
AK PARTİ 2, MHP 1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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