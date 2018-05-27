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AK Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı

AK PARTİ'NİN DİYARBAKIR ADAY TANITIM TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI

Mehdi Eker ve Numan Kurtulmuş'un da katıldığı AK Parti Diyarbakır aday tanıtım toplantısında slogan yüzünden başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kurtulmuş, salondan polis eşliğinde çıkarıldı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Ak Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı(8/10)4

AK Parti Diyarbakır İl Örgütü, milletvekili aday tanıtım toplantısını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehdi Eker'in katılımıyla gerçekleştirdi.

HER ŞEY MEHDİ EKER KONUŞURKEN BAŞLADI

Tanıtım toplantısı sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuşurken, Bismil Gençlik Kolları üyesi bir grup tezahürat yaptı. Buna tepki gösteren İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, "İlçelerin değil, genel slogan atın" şeklinde uyarıda bulundu. Slogan atma yüzünden İl Gençlik ile Bismil İlçe Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

NUMAN KURTULMUŞ'U POLİSLER ÇIKARDI

Kavganın çıktığı salona gelen polis grupları ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında bazı polisler de etkilendi. Aday tanıtım toplantısı sırasında çıkan kavganın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmazken Numan Kurtulmuş'un salondan korumalar ve polis eşliğinde çıkarıldığı öğrenildi.

3 PARTİLİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgaya karışan 3 partiliyi gözaltına aldı. Ancak daha sonra partililerin devreye girmesiyle gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

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Kaynak: haberinburada



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