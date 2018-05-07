AK PARTİ'Lİ VEKİL CANLI YAYINDA TRAFİK TERÖRÜNDEN BAHSEDERKEN KAZA MEYDANA GELDİ
İstanbul Zincirlikuyu'da yayın yapan NTV muhabiri Korhan Varol'un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.
CANLI YAYINDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.
Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar