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AK PARTİ'Lİ VEKİL CANLI YAYINDA TRAFİK TERÖRÜNDEN BAHSEDERKEN KAZA MEYDANA GELDİ


AK Parti'li Vekil Canlı Yayında Trafik Teröründen Bahsederken Kaza Meydana Geldi
Tarih : 07 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Ak Parti'li Vekil Canlı Yayında Trafik Teröründen Bahsederken Kaza Meydana Geldi(8/10)4

İstanbul Zincirlikuyu'da yayın yapan NTV muhabiri Korhan Varol'un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.

CANLI YAYINDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.

Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaynak: haberinburada



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