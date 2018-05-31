AK PARTİ'Lİ TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN CUMHUR İTTİFAKI ÇIKIŞI: 24 HAZİRAN'DAN SONRA DAĞILACAK
1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'ye katılan eski MHP'li Tuğrul Türkeş, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın dağılacağını ve AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın sona ereceğini söyledi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA SÜRMEYECEK"
"Seçimden sonra iki parti arasında ittifak sürmeyecek" diyen Tuğrul Türkeş "Sayın Bahçeli bunu meydanlarda söylüyor." dedi. Türkeş "Hem Cumhurbaşkanı'na hem de AK Parti'ye oy vermek lazım. Yoksa bu iş amacına ulaşmaz. O zaman da Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider" yorumunda bulundu.
"GÜNEYDOĞU'DA HALK ÇOK BİLİNÇLİ"
Türkeş, "Güneydoğu'nun rehabilitasyonu ile ilgili o bölgeden bir çok insandan 'Doğru karar verilmiştir' şeklinde tebrik, onayı ben kulaklarımla duydum. Güneydoğu'da halk çok bilinçli. Bölgenin barışı, huzuru, sükunu olacaksa bu ülkeyi sevenlerle daha iyi yapılacağını biliyor. 'Bu işten bize bir kar çıkar mı?' diye Kürtçülük yapan çevrelerin 'MHP ile olmaz kardeşim, Güneydoğu'dan oy alınmaz' diyenler, kendilerine pirim çıkarmaya çalışanlardır." dedi.
"MERAL AKŞENER'İN SÖYLEMLERİNDE YENİ BİR ŞEY YOK"
Meral Akşener'e ilişkin Türkeş, "Uzun zamandır tanıyorum. Hanımların siyasette olmasından yanayım. Üslubu bir 'Hanım siyasetçi' üslubu değil. Siyasetten götürmek değil katmak lazım. Söylemde yeni hiçbir şey yok. Neden bir siyasi parti çıkmıştır, demek ki halk diğer muhalefet partilerini yeterli bulmamıştır. Yeni siyasi partiler çıkmıştır. Yeni bir şeyler söylemen lazım." diye konuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
- İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
- Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!
- Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı
- Boydak Holding'in Eski Yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın Fetö Sanığı Kızına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar