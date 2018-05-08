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AK Parti'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI!

Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Ak Parti'li Belediye Başkanı'na Silahlı Saldırı!(9/10)5

Niğde Yeşilgölcük Belediye başkanı Ak Partili Hakkı Şengül belediye işçisi tarafından silahla vuruldu.

BELEDİYE İŞÇİSİ, BELEDİYE BAŞKANI'NI VURDU

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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