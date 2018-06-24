AK PARTİ'DEN ADAY OLAN KENAN SOFUOĞLU, OYUNU KULLANDI
AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, oyunu kullanarak "Milletimiz için hayırlı olsun." dedi.
AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, oyunu kullanarak "Milletimiz için hayırlı olsun." dedi.
AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı. Sofuoğlu, Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kayıtlı olduğu "1162" numaralı sandığa geçen Sofuoğlu, burada oyunu kullandı. Görevlilerle hatıra fotoğrafı çektiren Sofuoğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Bugün itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını anımsatan Sofuoğlu, spor kariyerini sonlandırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 4 hafta önce AK Parti'nin milletvekili adayı olduğunu anımsattı. Hiçbir beklentisi olmadan çalışmalara katıldığını ifade eden Sofuoğlu, "Bugün artık seçim günü, umut ediyorum ki buradan çıkan sonuç ülkemiz için hayırlı olur. Çok önemli bir gün, sabırsızlıkla bekliyoruz. Öngörülen, düşünülen şeyler var ama son nokta bugün koyulacak. İnşallah yarın yepyeni bir güne başlarız, ülkemiz ve gelecek için çok güzel olacak." dedi.
Okulda oy kullanan bazı vatandaşlar, Sofuoğlu'na başarı dileyerek fotoğraf çektirdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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