Kayseri'de, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün katılımıyla milletvekili aday adayları için temayül yoklaması yapıldı.

87 MİLLETVEKİLİ İÇİN OYLAMA YAPILDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Spor Salonu'nda yapılan temayül yoklamasında, 24 Haziran'daki seçimler için Kayseri'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 94 kişiden mevcut milletvekillerinin dışındaki 87'si için oylama gerçekleştirildi.

BİN 689 DELEGE OY KULLANDI

Bin 689 delegenin oy kullandığı temayül yoklamasında gazetecelere açıklamalarda bulunan İnceöz, Kayseri teşkilatının dün yoğun bir gün geçirmesine rağmen bugün temayül yoklamasına çok iyi hazırlandığına şahit olduklarını söyledi.

Türkiye geneli temayül yoklamalarının dün tamamlandığını, Kayseri'de ise bugüne kaldığını belirten İnceöz, "Dün Kayseri'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımlarıyla çok önemli bir kongre ve akabinde şehir hastanesinin açılışı gerçekleştirildi. Dünkü kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve teşkilat mensuplarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye genelinde temayüller dün yapıldı ama dün Kayseri'deki çok yoğun programlardan dolayı temayülü bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

Seçim kararı alınmasının ardından çok kısa süre olmasına rağmen AK Parti teşkilatlarının dinamizmini bir kez daha gösterdiğini aktaran İnceöz, bir seçim bittikten sonra gelecek seçime ne kadar hazırlıklı olduklarını bu süreçte gösterdiklerini ifade etti.

"YENİKAPI'DA OLUŞAN BİRLİKTELİKLE SEÇİMLERE GİDİYORUZ"

15 Temmuz sonrası Yeni Kapı'da oluşan bir birliktelikle seçimlere gittiklerini aktaran İnceöz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz nisan ayı içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında seçim çağrısı yapması üzerine biz henüz kendi kurullarımız içerisinde istişare etmeden ana muhalefetten gelen 'hodri meydan' çağrısı ve 'seçime varız' şeklinde bir açıklama geldi. Onun akabinde Türkiye'nin bir seçim atmosferine girdiği görüldü ve seçim kararı alındı.

15 Temmuz sonrası Yeni Kapı'dan sonra oluşan bir süreç vardı. Bunun akabinde de aziz milletimizin verdiği cevaz ile 'Cumhur İttifakı' oluşturuldu ve seçim tarihi belirlendi.

24 Haziran seçimlerine gün saydığımız bugünlerde bizim aday belirleme kriterlerimizden bir tanesi de temayül yoklamalarıdır. Bugün de Kayseri'nin temayülünü gerçekleştiriyoruz. Teşkilatlarımızın eğilimlerini, onların kanaatlerini almak üzere böyle bir yola başvuruyoruz. Alınan seçim kararının ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Kaynak: haberinburada