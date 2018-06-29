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AK PARTİ'DE SEÇİM SONRASI KRİTİK GÜN!


AK Parti'de seçim sonrası kritik gün!
Tarih : 29 Haziran 2018, 11:10
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AK Parti, ilk kapsamlı seçim analizini bugün yapacak. Ayrıca parti sandık sandık analizler de yapıp yerel seçimlere dönük yapılacaklar ile ilgili kapsamlı bir rapor da hazırlayacak.

İLK DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin parti içindeki en kapsamlı değerlendirmesini bugün yapacak. AK Parti MYK ve ardından MKYK toplanacak seçim zaferini, aynı zamanda eksiklikleri tüm detayları ile masaya yatıracak. Erdoğan, bu değerlendirmeleri dinledikten sonra önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar da verecek. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ile Medya Tanıtım Başkanlığı da (strateji ekibi) iki ayrı rapor hazırlayacak. Bunun için il, ilçe başkanları, belediye başkanları ve tüm milletvekili adaylarından raporlar istendi.

EDİRNE'DEN KARS'A

Tüm bu çalışmaları değerlendirip eksiklikler ve bunlara karşılık atılacak adımlar ile ilgili çalışma yapacak bir komisyon oluşturulması ve bunun da kapsamlı bir çalışma yapması planlanıyor. Bu komisyonda, 24 Haziran seçim sonuçlarının verdiği mesajlara göre önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere dönük olarak atılması gereken adımlara dönük öneriler bulunacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ilk incelemede AK Parti'nin geçen seçimlere oranla hangi ilde oy arttırdığı, hangilerinde iniş olduğu tespit edildi. Ayrıca, "30 civarında ilin listesinde seçmen nezdinde bazı itirazlar oldu" tespiti de yapıldı. AK Parti, seçimde 11 ilde oylarını arttırdı. Bu iller arasında Edirne ve Kars da bulunuyor.

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Kaynak: haberinburada



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