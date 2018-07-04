AK PARTİ'DE, MECLİS BAŞKANININ BELİRLENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Son dakika! AK Parti grubu, Meclis başkanı adayını belirlemek üzere 7 Temmuz Cumartesi günü toplanıyor.
AK Parti grubu, Meclis başkanı adayını belirlemek üzere 7 Temmuz Cumartesi günü toplanıyor.
MHP, AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYINI DESTEKLEYECEK
AK Parti, cumartesi günü basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda Meclis Başkanı adayı belirlenecek. MHP' de AK Parti'nin Meclis Başkanı adayını destekleyeceğini açıklamıştı. AK Parti Grup Başkan vekilinin ise 1 Ekim'den sonra belirlenmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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