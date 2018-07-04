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AK Parti'de, meclis başkanının belirleneceği tarih belli oldu

AK PARTİ'DE, MECLİS BAŞKANININ BELİRLENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Son dakika! AK Parti grubu, Meclis başkanı adayını belirlemek üzere 7 Temmuz Cumartesi günü toplanıyor.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 11:40
Puan Ver : Ak Parti'de, Meclis Başkanının Belirleneceği Tarih Belli Oldu(10/10)6

AK Parti grubu, Meclis başkanı adayını belirlemek üzere 7 Temmuz Cumartesi günü toplanıyor.

MHP, AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYINI DESTEKLEYECEK

AK Parti, cumartesi günü basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda Meclis Başkanı adayı belirlenecek. MHP' de AK Parti'nin Meclis Başkanı adayını destekleyeceğini açıklamıştı. AK Parti Grup Başkan vekilinin ise 1 Ekim'den sonra belirlenmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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