Son dakika! AK Parti grubu, Meclis başkanı adayını belirlemek üzere 7 Temmuz Cumartesi günü toplanıyor.

AK Parti grubu, Meclis başkanı adayını belirlemek üzere 7 Temmuz Cumartesi günü toplanıyor.

MHP, AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYINI DESTEKLEYECEK

AK Parti, cumartesi günü basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda Meclis Başkanı adayı belirlenecek. MHP' de AK Parti'nin Meclis Başkanı adayını destekleyeceğini açıklamıştı. AK Parti Grup Başkan vekilinin ise 1 Ekim'den sonra belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada