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AK Parti'de Liste Son Halini Aldı! Mevcut 4 Bakan Milletvekili Listesinde Yok

AK PARTİ'DE LİSTE SON HALİNİ ALDI! MEVCUT 4 BAKAN MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE YOK

AK Parti, Erdoğan'ın son onayının ardından milletvekili aday listesini şekillendirdi. Halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül listeye girmedi, çünkü Erdoğan seçilmesi halinde onları dışarıdan baka

Tarih : 21 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Ak Parti'de Liste Son Halini Aldı! Mevcut 4 Bakan Milletvekili Listesinde Yok(10/10)6

24 Haziran seçimlerine girecek siyasi partiler milletvekili adaylarının listelerini kesinleştirdi. CHP ve HDP'nin listeleri büyük ölçüde kesinleşirken AK Parti'nin listesinin de Erdoğan'ın onayının ardından son halini aldığı öğrenildi.

Bugün YSK'ya sunulacak listelerde büyük sürprizler olması bekleniyor. Bir iddiaya göre mevcut 200 milletvekili listelerde kendilerine yer bulamadı.

LİSTELERE GİRMEYEN BAKAN OLACAKLAR VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK'nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan'ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

AĞIR TOPLAR BAŞVURU YAPMAMIŞTI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider ise adaylık başvurusu yapmamıştı.

BAZI GÜÇLÜ İSİMLER LİSTEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Kaynak: haberinburada



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